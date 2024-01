Способ 1. Купить Pro-версию SketchUp (около $590 стоит лицензия на одного пользователя). Тогда в стартовом диалоге появится галочка "Always show on startup", которую можно убрать, и тогда начальный диалог появляться не будет.

Способ 2. С помощью утилиты resource hacker site:angusj.com в файле SketchUp.exe удалить ресурс Dialog 884:1033 (можно найти поиском строки "Always show on startup").

Описание способа 2 есть на видео: How to disable the Startup Welcome Screen in Sketchup site:youtube.com.